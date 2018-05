Demonstratie FNV in Den Haag: 'Nu is het onze beurt'

DEN HAAG - Vakbond FNV demonstreert dinsdag in Den Haag. De bond heeft zijn leden opgeroepen om op de Dag van de Arbeid 'in actie te komen voor kwaliteit, zekerheid en inkomen'. Vanaf het Malieveld trekken de vakbondsleden in een demonstratieve mars door de Haagse binnenstad.

'De afgelopen jaren hebben de werkgevers en kabinetten heel veel van ons gevraagd. Er is keihard bezuinigd. En of je nou loon, een uitkering of pensioen krijgt, iedereen voelde dat in zijn of haar portemonnee. Maar de economie is opgebloeid en dus is het nu onze beurt' zegt FNV-voorzitter Han Busker.

De 1 mei-viering vond de afgelopen drie jaar in Amsterdam plaats. De FNV heeft nu gekozen voor Den Haag omdat hier de regering en werkgeversorganisaties zitten. De route van de mars loopt dan ook langs het Binnenhof en de kantoren van de werkgevers.



'Wij strijden samen'

Dat dinsdag het streekvervoer staakt voor een betere cao is volgens Busker geen probleem. 'De Dag van de Arbeid is juist een dag waar staken en actievoeren perfect bij passen. We strijden samen, zijn solidair. En dus steunen we samen ook de buschauffeurs in hun strijd.'