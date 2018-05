Wout Jonker mag naar WK walking football: 'Die Sjaak Swart valt reuze mee'

ZOETERMEER - Het WK in Rusland deze zomer liep het Nederlands elftal mis, maar toch is er dit jaar kans op Oranje-voetbalsucces. In Engeland wordt deze maand het WK walking football gehouden. Maandag vond een selectiedag plaats en de 65-jarige Wout Jonker uit Zoetermeer slaagde erin zich in de kijker te spelen.

Het Nederlandse team wordt geleid door vier oud-topvoetballers: Sjaak Swart, Wim Rijsbergen, Kees Kist en Dick Schoenaker. Om de selectie te completeren, moesten er nog vier voetballers en een keeper bij komen. Om die te scouten vond er maandag een speciale trainingsmiddag plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Hagenaar Wout Jonker wist zich daar in de kijker te spelen, samen met Egbert Worp, Sjaak de Wit, André van der Ley en Peter Stolk. 'We waren met tweehonderd spelers in het Olympisch Stadion', vertelt Jonker aan Radio West. 'Daar bleven er daar vijf van over. Als je dan wordt uitverkozen voor Oranje, is dat best wel bijzonder.'



'Even wennen'

'Walking football' is ontwikkeld voor 65-plussers en wordt gespeeld in teams van zes. De voetballers mogen - zoals de naam al aangeeft - niet rennen en de bal mag niet boven heuphoogte gespeeld worden. Koppen is uit den boze.

Tijdens het WK zijn de regels een beetje aangepast. Daar mag - in tegenstelling tot in Nederland - wel een keeper in het veld staan en mag de bal wel tot het hoofd komen. 'Dat is even wennen', knikt Jonker. 'Al mag er ook daar niet gekopt worden.'



'Laat ze maar komen'

Tegen wie het Nederlands team het moet opnemen in Bristol is nog niet bekend. 'De loting vindt komend weekend plaats', legt Jonker uit. 'Aan het toernooi doen in ieder geval allemaal landen mee die aan Engeland gelieerd zijn en volgens mij ook Frankrijk, België en Duitsland.'

Het toernooi begint 12 mei al. Er is dus maar een korte voorbereidingstijd, maar daar zit Jonker niet mee. 'Ik voetbal sowieso veel. Behalve bij ADO voetbal ik ook in Zoetermeer, twee of drie keer per week. En ik speel ook nog een groot toernooi van tevoren. Laat ze maar komen!'



Hartstikke gezellig

Op de vraag hoe het voor Jonker - als echte ADO'er - is om te moeten samenspelen met een echte Ajacied zoals Sjaak Swart moet hij lachen. 'Ik heb maandag voor het eerst kennis met hem gemaakt en hij blijkt hartstikke gezellig en heel aardig. Hij valt eigenlijk reuze mee. Wat dat betreft zal samenspelen met hem geen probleem zijn.'