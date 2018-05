Deel dit artikel:











Buurman na brand Noordwijk: 'Spannend of we wel open konden gaan' Joost Rotteveel van Huize van Wely in Noordwijk | Foto: Omroep West

NOORDWIJK - De brand maandagavond in Noordwijk leidde tot veel spanning bij Joost Rotteveel van Patisserie Huize van Wely. Rond 22.30 uur werd hij gebeld dat er brand was bij de beddenzaak van de buren in de Hoofdstraat. Joost ging direct naar zijn winkel, maar de straat was afgesloten. 'Via een kruip-door-sluip-doorroute kon ik toch bij de zaak komen. De brand was behoorlijk heftig, er waren veel vlammen.'

Van de brandweer mocht Rotteveel zijn winkel niet in, er was te veel rook. 'Pas rond 23.00 uur mocht ik naar binnen. Er lag veel verkoold isolatiemateriaal, maar de schade binnen viel mee', zegt een opgeluchte patissier. 'Ik kneep 'm wel even. Ik was bang dat de motoren van de koeling op het dak beschadigd zouden zijn, maar dat bleek niet het geval'. Na wat schoonmaakwerk kan de winkel dinsdag gewoon open. 'De buurman kan voorlopig niet open', vervolgt Rotteveel. 'Daarvoor is schade te groot'. Ook bij de bewoners van zes appartementen boven de winkels is er schade, maar daar heeft Joost verder geen zicht op. 'Ze mochten pas om half één 's nachts even gaan kijken. Ik denk dat de meeste mensen niet thuis hebben geslapen', aldus de patissier.