'Ik heb niet geslapen, van de schrik', bovenbuurman over brand Noordwijk

NOORDWIJK - 'Je huis staat in brand!' Die boodschap kreeg Mathijs de Lange uit Noordwijk maandagavond te horen toen hij op bezoek was bij een vriendin. Het vuur bleek uitgebroken te zijn in de beddenzaak aan de Hoofdstraat, waar bij boven woont. Hij spoedde zich daarop naar het pand. 'Ze konden mijn kat niet vinden.'

'Ik ben er - soort van - goed vanaf gekomen', verzucht De Lange de ochtend na de brand op Radio West. De brandschade in zijn huis valt 'gelukkig erg mee'. Er hangt ook geen brandgeur. Toch had de brand een flinke impact op hem. 'Ik heb niet geslapen vannacht, van de schrik. Het is toch niet niks.'

Toen hij door zijn vriend - na vier gemiste oproepen - werd gealarmeerd, realiseerde hij zich meteen dat zijn kat thuis was. 'Dat vond ik zo zielig... Toen ik hier aankwam, hadden ze de kat nog steeds niet gevonden.'



Bang

De bewoners van het pand werden - evenals de eigenaren van de beddenzaak - opgevangen in een koffiehuis. Rond 23.30 uur kregen ze te horen wie er terug naar huis kon en wie - vanwege de rook- en roetschade - niet. 'Ik mocht zelf kiezen', vertelt De Lange. 'Bij mij viel de schade gelukkig erg mee. Daar ben ik erg blij om. De mensen die helemaal boven in het pand wonen, zijn wel weggegaan volgens mij. Ook mijn buren aan de achterkant van het pand. Die zitten waar het vuur woedde. Dus die hadden heel veel last van de roet.'

En zijn kat? 'Het was even zoeken, maar ze is er nog wel', laat De Lange opgelucht weten. 'Maar ze is bang, dus die ligt onder het bed.'

LEES OOK: Buurman na brand Noordwijk: 'Spannend of we wel open konden gaan'