Gebouw TNO in Delft ontruimd na mogelijke lekkage Gebouw TNO Delft ontruimd | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een gebouw van TNO aan de Leeghwaterstraat in Delft is dinsdagochtend ontruimd na een melding van een mogelijke lekkage. De brandweer kwam met veel materieel ter plaatse en ook een ambulance werd opgeroepen. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen lekkage. Wel hing er een vreemde lucht, maar 'die zou ook van buitenaf kunnen komen'.

De brandweer doet onderzoek naar de herkomst van de vreemde geur en controleert het gebouw. Het is nog niet bekend wanneer de medewerkers van TNO terug naar binnen mogen.