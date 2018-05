Deel dit artikel:











Auto's botsen bij afrit A12 Zoetermeer: drie gewonden De auto's staan zwaar gehavend op de afrit van de A12 bij Zoetermeer (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Op de Oostweg in Zoetermeer zijn dinsdagochtend twee auto's hard met elkaar in botsing gekomen. Volgens de politie zijn drie inzittenden gewond geraakt. Ten minste een slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig de verwondingen bij de automobilisten is, is nog niet duidelijk. Twee van de gewonden zouden in ambulances ter plaatse kunnen worden behandeld. Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. De twee voertuigen staan zwaar gehavend op de afrit van de snelweg A12. Die is als gevolg van het ongeval tijdelijk afgesloten.