Spice Girl Mel C. naar Den Haag voor Parkpop Saturday Night

DEN HAAG - Naast Kim Wilde heeft de organisatie van het evenement Parkpop Saturday Night ook ‘Sporty Spice’ Mel C. gestrikt voor zaterdag 23 juni. 'Met deze powervrouwen belooft het een waar 80’s en 90’s-feest te worden', laat een woordvoerder van de organisatie weten.

Eerder legde de organisatie ook al Jason Donovan, Hot Chocolate, Clouseau en De Dijk vast voor de zaterdagavond.

Tijdens het Parkpop Weekend Den Haag drie dagen lang in het teken van muziek. Vrijdag 22 juni wordt het weekend afgetrapt met Parkpop Downtown, een dag later is Parkpop Saturday Night met een avond vol hits uit de laatste decennia en Parkpop laat het publiek zondag 24 juni in het Zuiderpark genieten van nationale en internationale topartiesten onder wie Danny Vera, the Analogues, Andrew Roachford en The Fratellis.