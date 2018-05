Deel dit artikel:











Granaat en Duitse vlammenwerper op Kijkduin aangetroffen De mortiergranaat die werd gevonden op Kijkduin (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Tijdens graafwerkzaamheden op het Deltaplein in Kijkduin is dinsdagmiddag een oude mortiergranaat gevonden. Volgens de politie werd het explosief aangetroffen ter hoogte van het bekende speelschip op de boulevard. Even later werd in het gebied een ander ongebruikelijk voorwerp gevonden: een Duitse vlammenwerper.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de granaat in het duingebied gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Volgens een politiewoordvoerder is de vlammenwerper uit het zand gehaald, waarna hij kan worden schoongemaakt. Later zal het wapen, dat waarschijnlijk rond de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt, in een museum worden tentoongesteld, zegt een politiewoordvoerder. Het nabijgelegen restaurant Hudson moest worden ontruimd, meldde de politie. Ook twee huizen in de buurt werden tijdelijk ontruimd. Op Kijkduin wordt sinds een tijdje flink verbouwd, de boulevard en omgeving worden op de schop genomen. LEES OOK: Wakker geklopt voor explosief; 'Het is de Postcodeloterij, dacht ik'