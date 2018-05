COLUMN: Ik ga op vakantie en ik neem mee: “Mijn kind. Voor altijd …”

DEN HAAG - Het is meivakantie. Gezinnen met schoolgaande kinderen trekken erop uit. Soms ook alleen een vader of moeder met zijn of haar kroost. Niks mis mee. In de meeste gevallen.

Maar wist u dat in de vakantietijd er ook regelmatig gevallen zijn van internationale kinderontvoering? Jaarlijks zijn dat er in Nederland een dikke honderd. Meestal gaat het dan om echtgenoten of ex’en van verschillende nationaliteiten.

Het botert dan vaak al een tijdje niet. En als dan één van de ouders op bezoek gaat bij de familie in het buitenland, kan daar zomaar het besluit vallen er definitief te blijven. Verdriet bij de andere ouder. En bij het kind natuurlijk.

Wat veel ouders zich niet lijken te realiseren, is dat dit strafbaar is. Het geldt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en je kunt er tot negen jaar cel voor krijgen. Een ander misverstand is dat het bij internationale kinderontvoeringen meestal zou gaan om vaders uit verre landen. Terwijl in het gros van de gevallen het gaat om moeders uit ons omringende landen.

Vervolgens blijkt het complex en tijdrovend om als achterblijvende ouder je internationale recht te halen. De eerste stap in dat proces is aangifte doen bij de politie. Daarna kan het burgerlijk recht en het strafrecht worden ingeschakeld. Maar het mooiste is natuurlijk als mensen het niet zover laten komen en er samen weer uitkomen.

Als dan toch het strafrecht moet worden ingeschakeld, kan de officier van justitie bijvoorbeeld een internationaal signalerings- of aanhoudingsbevel uit laten gaan voor de ouder die met het kind is vertrokken. In enkele gevallen lukt het dan om ouder en kind terug naar Nederland te halen. Veel hangt dan af van de verdragen die Nederland met het land in kwestie heeft gesloten.

Afijn, geen vrolijk verhaal naar aanleiding van zoiets vrolijks als vakantie. Maar dat hangt een beetje samen met ons werk bij het OM.

Ik wens u desondanks een hele fijne meivakantie.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

