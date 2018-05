Malieveld vol boze buschauffeurs en Dag van de Arbeid-vierders

DEN HAAG - Het Malieveld in Den Haag loopt vol met demonstrerende buschauffeurs en vierders van de Dag van de Arbeid, 1 mei. Volgens onze verslaggever zijn er enkele duizenden mensen op de been. Ongeveer 1500 van hen zijn chauffeurs, aldus de FNV. Verder zouden er veel mensen uit de zorg en het onderwijs zijn.

Vanaf drie uur gaan de betogers in een optocht door het stadscentrum, om daarna weer aan te komen op het Malieveld, waar nog een manifestatie volgt. De 1-mei viering heeft van de FNV het thema 'strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen' meegekregen.

De dag van de arbeid is in Nederland geen officiële vrije dag. Nederland past daarmee in een kort rijtje landen met onder meer Saudi-Arabië, Oman, Mongolië en Groot-Brittannië. Voorgaande jaren was de 1-meibetoging in Amsterdam, maar de FNV heeft nu voor Den Haag gekozen omdat de regering en de werkgeversorganisaties hier zitten.



'Helemaal klaar mee'

'Zij hebben ons in een race naar beneden gestort. We willen luid en duidelijk laten horen dat we daar helemaal klaar mee zijn en daarom voeren we actie dichtbij de veroorzakers,' aldus FNV-voorzitter Han Busker.