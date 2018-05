Deel dit artikel:











Gevonden goudvissen krijgen koninklijke namen De politie nam de goudvissen tijdens een vrijgezellenfeest in beslag (Foto: Politie Scheveningen)

DEN HAAG - De drie goudvissen die vorige week door de politie in Scheveningen bij een vrijgezellenfeest in beslag genomen werden, hebben een naam gekregen: Amalia, Alexia en Ariane. De namen werden door de agenten uitgekozen uit alle inzendingen die via Facebook werden ingestuurd.

De politie werd vrijdag naar de Reinkenstraat gestuurd, waar ongeveer tien Belgen rondliepen in viskostuums. Ze hadden ook vissenkoppen op. 'Nu was dat natuurlijk niet zo raar op Koningsdag, maar een van deze personen had ook een aquarium bij zich met daarin goudvissen.' Een van de 'vrijgezellen' bleek de goudvissen als cadeau te hebben gekregen. 'Niet echt wenselijk, dus werd er besloten de goudvissen mee naar het politiebureau te nemen.' Met de vissen gaat het goed: ze hebben een nieuw onderkomen gekregen, meldt de politie. Een collega met een grote vijver in de tuin gaat ze verzorgen.Het was beter voor de vissen om ze eerst mee te nemen naar het politiebureau. De groep mensen die het vrijgezellenfeest organiseerde, heeft geen een boete voor hun actie. Daarmee lijkt de kous af. 'Van de Partij voor de Dieren hebben we nog niets gehoord', besluit een woordvoerder van de politie. LEES OOK: Politie vraagt Scheveningen om hulp: Wie weet een naam voor dit gouden trio?