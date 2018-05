Delftse klok tijdelijk opgelapt: uurwerk in Nieuwe Kerk loopt weer

DELFT - Dat werd tijd: na twee weken van technische problemen loopt het uurwerk bovenin de toren van de Nieuwe Kerk in Delft weer. Volgens de gemeente gaat het om een tijdelijke oplossing, zodat Delftenaren en andere voorbijgangers weer ouderwets de tijd van de kerktoren kunnen aflezen.

De verwachting is dat de reparatie van het originele uurwerk nog weken in beslag gaat nemen. Er is voor een tijdelijke oplossing gekozen omdat de gemeente het uurwerk niet nog langer stil wilde laten staan. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het probleem in onderzoek.



De Nieuwe Kerk stamt uit de 14e eeuw en is de laatste rustplaats van de Nederlandse koninklijke familie. In de kerk huist het praalgraf van de vermoorde Willem van Oranje. Het is ook de grootste publiekstrekker in Delft. Niet alleen het graf van de vermoorde prins van Oranje huist er. Ook lichamen van onder andere prins Claus en prinses Juliana zijn in de Nieuwe Kerk bijgezet.

