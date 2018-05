Deel dit artikel:











Teylingen topsportgemeente van het jaar Groot feest na winst Korfbal League bij de spelers van TOP (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - Teylingen is uitgeroepen tot topsportgemeente van het jaar 2017. Leiden eindigde als tweede, de winnaar van 2016, Westland, werd nu vierde. De uitverkiezing is gebaseerd op de prestaties van de sportclubs in een gemeente gerelateerd aan het aantal inwoners.

Teylingen dankt de uitverkiezing aan de topteams uit Sassenheim. Korfbalclub TOP werd landskampioen, de vrouwen van Ter Leede wonnen de topklasse, de mannen van Ter Leede eindigden als tweede in de zaterdag hoofdklasse A en de rugbyers van The Bassets beëindigden hun competitie als vijfde. In 2013 werd de gemeente al een keer tweede. Leiden deed het goed dankzij de prestaties van basketbalclub ZZ Leiden. De titel topsportgemeente wordt bepaald door een sportmarketingbureau dat speciaal hiervoor een rekenmodel heeft ontwikkeld waarin de prestaties van clubs in 40 landelijke competities worden gemeten en afgewogen.