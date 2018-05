Aankomend fractievoorzitter CDA Westland gaat de fout in met mailbericht

WESTLAND - CDA Westland-raadslid Jenny Vermeer ging maandag flink de mist in met het versturen van een mail. Daarin stelt ze voor om de twee collegeformateurs, als dank voor hun inzet, een cadeaubon van duizend euro te geven. De mail was bedoeld voor de fractievoorzitters van de coalitie, maar kwam per ongeluk ook bij raadsleden van de oppositie terecht. En die waren daar niet blij mee.

'Heel erg dom', zegt Vermeer tegen mediapartner WOS. 'Ik heb meteen mijn excuses gemaakt aan de geadresseerden.' Vermeer wilde formateurs Martin Buitelaar en John Witkamp bedanken voor hun inzet in de coalitievorming. Duizend euro per persoon leek haar een passend bedrag: 'Als je het omrekent naar het aantal uren en de hoeveelheid energie die ze erin hebben gestoken, is dat schappelijk', aldus Vermeer.

Maar de oppositie dacht daar anders over. Op Twitter laat Kelly van Tol van GemeenteBelang Westland weten dat ze het bedrag 'absurd' vindt.

Bos bloemen

Vermeer is nu nog raadlid, maar wordt op 15 mei geinstalleerd als fractieleider van CDA Westland. Dan volgt ze aankomend wethouder Piet Vreugdenhill op. Haar eerste les heeft ze in elk geval geleerd: 'Dat het niet de bedoeling is de formateurs een cadeau aan te bieden en dat een bos bloemen volstaat', aldus Vermeer.

In andere gemeenten is het gebruikelijk dat de formateurs of informateurs een reis- of onkostenvergoeding krijgen. Maar, zo blijkt uit navraag bij diverse gemeenten, daar wordt vaak geen of heel beperkt gebruik van gemaakt. 'Ze zien het als een eer', zegt bijvoorbeeld Frank van Vliet van GroenLinks in Delft, daar de grootste partij. In Den Haag kon verkenner Hans Wiegel ook een reis- of onkostenvergoeding krijgen, maar ook hij zag daar vanaf.

LEES OOK: Uitslag Westland: CDA weer de grootste