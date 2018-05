Nieuwe Solar Boat TU Delft gedoopt: 'Onwijs kicken'

DELFT - De nieuwe TU Delft Solar Boat 2018 is dinsdagmiddag gedoopt bij de Oostpoort in Delft door tweevoudig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. De boot werd gedoopt met 'plasticvrij' water uit de Schie om zo het belang van een schoner leven te benadrukken. Na de doop werd de nieuwe Solar Boat voor het eerst varend aan het publiek getoond, om zo te laten zien wat er allemaal mogelijk is met een klein beetje zonne-energie.

Het TU Delft Solar Boat Team, bestaande uit 24 studenten van de TU Delft, is hartstikke trots op hun nieuwe boot op zonne-energie. De boot vaart namelijk op dezelfde hoeveelheid energie als een waterkoker nodig heeft. 'We proberen de weerstand te verminderen, dat doen we door vleugels onder de boot neer te zetten. Die duwen de boot omhoog waardoor hij voor een groot gedeelte uit het water komt, waardoor hij heel weinig energie verbruikt, legt Sjoerd Berning, manager van TU Delft Solar Boat Team uit.

Ook Dorian van Rijsselberghe is enthousiast: 'Dit is prachtig, het is de toekomst. Hydrofoilen, met die draagvleugels waardoor hij boven het water zweeft, is onwijs kicken.'

Wereldkampioenschap zonneboot-racen





Het TU Delft Solar Boat Team zal met de nieuwe boot meedoen aan de wereldwijde Solar Sport One Competitie. Deze zonneboot-race bestaat uit vijf wedstrijden in mei en juni. Het doel van het team is om deze competitie te winnen om zo te laten zien dat je met heel weinig energie, heel hard kunt varen.

