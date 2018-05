Landurig oponthoud na ongeluk Veurseweg

LEIDSCHENDAM - Een aanrijding tussen meerdere voortuigen op de Veurseweg in Leidschendam heeft dinsdag aan het einde van de middag voor flink wat oponthoud gezorgd. Rond 16.15 uur botsten meerdere voertuigen op elkaar. Er zijn een nog onbekend aantal personen gewond geraakt.

Op de plek van het ongeval waren drie ambulances aanwezig. Inzittenden, onder wie een aantal kinderen, zijn onderzocht.

De aanrijding is ontstaan doordaat één automobilist tijdens het inhalen frontaal op een tegenligger is gereden. Daar klapte vervolgens het komende voertuig op. Vanwege het onderzoek van de Verkeersongevallen Analyse is de Veurseweg tijdelijk afgesloten. Omrijden kan via de A4 en de N44.