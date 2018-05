Westlandse kerkklokken gered uit de handen van de Duitsers

WESTLAND - Het had weinig gescheeld of de monumentale klokken van kerken in Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande hadden nooit meer geluid. De Duitsers namen de klokken begin 1943 in beslag om ze om te smelten tot wapentuig. Maar het liep allemaal net iets anders.

'Kijk, dit is dan de oude luidklok van Naaldwijk', zegt Jan Buskes van het Historisch Archief Westland. Met een grote glimlach tikt hij tegen de klok uit 1472 die in de Oude Kerk hangt. Hij is best trots op de kerkklok. 'Het gebeurt regelmatig dat ik buiten op het plein loop en de klok hoor luiden en dan even stilsta bij het feit dat die voor hetzelfde geld wel naar Duitsland was afgevoerd en dat we hem nooit meer hadden kunnen horen.'

In de Tweede Wereldoorlog haalden de Duitsers deze en ruim tweehonderd andere klokken uit de kerken omdat ze metaal nodig hadden voor kogels en kanonnen. Nadat ze eerst een jaar in de opslag lagen, vertrokken de klokken eind 1944 op een schip richting Duitsland waar ze zouden worden omgesmolten.

Sabotage met schip





Het mocht niet zo zijn. Op het IJsselmeer liep het schip vast. 'De Urker vissers hebben ons vervolgens geholpen. Die hebben sabotage gepleegd en ervoor gezorgd dat de klokken niet naar Hamburg konden worden afgevoerd', zegt Buskes.

De Urkers lieten het schip zinken dat vervolgens een half jaar op de bodem van het IJsselmeer lag. Na de oorlog werden de klokken opgevist en in 1946 hing de Naaldwijkse klok weer op zijn plek in de Oude Kerk.

Dankbaar





Buskes is ontzettend blij dat de klok uiteindelijk de oorlog heeft overleefd. 'Het is toch een gek idee dat deze klok, samen met al die andere klokken, op de bodem van het IJsselmeer heeft gelegen. Dankzij de hulp van de Urkers hebben we hem teruggekregen. We mogen ze daar wel heel dankbaar voor zijn.'