Deel dit artikel:











Demonstratie tegen 'gentrificatie' in Den Haag Demonstranten op de been tegen gentrificatie en kapitalisme | Foto: Regio 15

DEN HAAG - Een demonstratie in de Haagse Schilderwijk leidde dinsdagavond tot veel verkeershinder. De actievoerders vroegen aandacht voor de stijgende huizenprijzen in de stad. Ruim vijftig demonstranten waren op de been, onder wie leden van de Anti-Fascistische Aktie (AFA).

De demonstratie begon omstreeks 19.00 uur op het Stationsplein tegenover treinstation Den Haag Hollands Spoor. Vanaf daar liepen de demonstranten door de Schilderwijk richting de Roggeveenstraat. De politie was daarbij massaal aanwezig. De actievoerders hielden een spandoek vast met daarop de tekst: 'Een stad voor de mensen, geen speeltuin voor de rijken' en 'Tegen gentrificatie en kapitalisme'. Op hun weblog schrijft de actiegroep dat ze zich met de demonstratie 'laten horen tegen de verdrukking van mensen met minder geld uit de stad, tegen het systeem dat ons uitbuit'. De demonstratie verliep zonder incidenten.