Ondernemers redden dorpshuis Alkeburcht in Roelofarendsveen

ROELOFARENDSVEEN - Dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen is gered. Een groep ondernemers heeft het van de gemeente overgenomen voor 375.000 euro. Voorwaarde is dat er minimaal nog vijf jaar lang een 'maatschappelijke' functie is. De ondernemers hebben ambitieuze plannen.

Het gras komt op het terras tussen de voegen van de tegels door. De gordijnen voor de ramen zijn dicht en een vlondertje boven het water ziet er niet meer stevig uit. 'Dat is de theaterzaal', zegt ondernemer en nieuwbakken eigenaar John Verdel. 'We willen hier een serre maken zodat je ook met wat slechter weer hier lekker kunt zitten met een hapje of een borrel. Gewoon weer genieten'.

Hij is dolenthousiast en bruist van de ideeën. 'Het pad naar deur moet veel uitnodigender worden, achter de muur bij de deur zit nu de keuken, maar die moet verplaatst worden zodat we dat ook open kunnen maken met glas, de jaren '80 puntjes op het dak zijn niet meer van deze tijd.'



Achterstallig onderhoud

Maar het pand kampt ook met zwaar achterstallig onderhoud. Er is een vochtprobleem, er zit asbest in en het dak is gewoon bar slecht. Met de gemeente is afgesproken dat ze dat allemaal gaan oplossen. En dat is nog maar de buitenkant.

'Hé, de bar is weg!', grijnst ondernemer Joost Wesselman. De ruimte waar de bar ooit stond is nagenoeg leeg. Het is een grapje want hij wist het natuurlijk al. 'We hebben de complete investaris van het Tilburgse MIDI-theater opgekocht. Daar zitten verschillende barren bij, en een keuken. En natuurlijk een tribune voor de theaterzaal.'



Multifunctioneel

En dat is een uitschuifbare tribune waardoor de theaterzaal in Roelofarendsveen een 'multifunctioneel' karakter moet krijgen. Maar voor het zover is, moet het hele pand eerst volledig gestript worden. De verbouwing gaat maximaal twee jaar duren, maar de ondernemers hopen in zestien maanden klaar te zijn.

Waarom doen ze dit eigenlijk? Joost Wesselman: 'We kwamen hier vroeger altijd. Onze eerste disco en noem maar op. We willen dat de toekomstige generatie dat ook kan doen'. En wat is dan de mooiste herinnering aan deze plek? Wesselman grijnst en klopt op een map in zijn arm: 'Dit koopcontract'.