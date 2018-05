West Wekker: Dilemma voor Haagse politiek en dorpshuis Roelofarendsveen gered

REGIO - Goedemorgen! Wrijf de slaap uit je ogen, rek je even goed uit en word rustig wakker. Met onze West Wekker heb je in ieder geval een frisse start van de dag!

1. Dilemma voor de Haagse politiek: heeft as-Soennah moskee dubbele agenda?

Een prediker die zegt dat besnijdenis voor vrouwen weliswaar niet is verplicht, maar wel wordt aanbevolen. Omdat zo 'haar lusten minder worden'. Of een andere voorganger die zegt dat overspel - onder een islamitisch regime - dient te worden bestraft met de doodstraf. En dan zijn er nog de dubieuze geldstromen, afkomstig van de Koeweitse 'liefdadigheidsinstelling' Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), die in verband worden gebracht met terrorisme. De Haagse gemeenteraad worstelt enorm met de gevolgen die de onthullingen van Nieuwsuur en NRC moeten hebben voor de as-Soennah moskee.

2. Ondernemers redden dorpshuis Alkeburcht in Roelofarendsveen

Dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen is gered. Een groep ondernemers heeft het van de gemeente overgenomen voor 375.000 euro. Voorwaarde is dat er minimaal nog vijf jaar lang een 'maatschappelijke' functie is. De ondernemers, die zich hebben verenigd, hebben ambitieuze plannen.

3. Rood kruis zestien keer genegeerd na ongeluk Zoetermeer

Tijdens de afhandeling van het ongeluk op de afrit van de A12 richting de Oostweg in Zoetermeer gisterochtend hebben liefst zestien mobilisten het rode kruis boven de weg genegeerd. Voor hen ligt een fikse boete klaar.

4. Westlandse kerkklokken gered uit handen van de Duitsers

Het had weinig gescheeld of de monumentale klokken van kerken in Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande hadden nooit meer geluid. De Duitsers namen de klokken begin 1943 in beslag om ze om te smelten tot wapentuig. Maar het liep allemaal net iets anders.

5. Dat zie je niet elke dag: politieagent brengt scootmobiel thuis

In de auto, op de motor, op een boot, te paard en zelfs op segway's. Politieagenten verplaatsen zich op allerlei verschillende manieren van A naar B. Een politieagent uit Alphen aan den Rijn had gisteren echter wel een heel bijzonder vervoersmiddel: een scootmobiel.

Weer: Na een koude ochtend is er flink wat zon. 's Middags neemt de bewolking iets toe, maar pas in de avond komt er regen. Het wordt zo'n 15 à 16 graden.

Vanavond op TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept deze nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.