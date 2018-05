Vreemdelingen ontdekt in vrachtwagen, politie doet onderzoek

De vreemdelingen zaten achter in de vrachtwagen. (Facebook politie Waddinxveen Zuidplas)

WADDINXVEEN - In de laadruimte van een koelvrachtwagen in Waddinxveen zijn dinsdag twee mannen ontdekt. De truck stond op dat moment op de Transportweg.

'We hebben eerst een ambulance opgeroepen om hen na te laten kijken', laat een politiewoordvoerder weten. 'We laten mensen niet zomaar verkleumen of zitten.' Daarna zijn de mannen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Waar de vreemdelingen in de vrachtwagen zijn gestapt of naartoe wilden, is niet duidelijk. De mannen hadden geen geldige documenten bij zich. Ze waren ook de Nederlandse taal niet machtig. De vreemdelingenpolitie gaat verder met het onderzoek.