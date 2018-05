Deel dit artikel:











Auto crasht, paal boort zich in voertuig Auto ramt paal (foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij de Schedeldoekshaven in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto vol tegen een paal gereden.

Volgens nieuwssite Regio15 zijn twee inzittenden van de auto gecontroleerd in een ambulance, maar hoefden ze niet naar een ziekenhuis. De auto is wel total loss. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. LEES OOK: Zware aanrijding met politieauto in Den Haag