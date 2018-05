Deel dit artikel:











Brandweer redt schaap uit het water Brandweer redt schaap uit water (foto: Redactie District8)

POELDIJK - In de Van Ruyvenlaan in Poeldijk is dinsdagavond een schaap in het water gevallen. Het dier kon er niet zelf uitkomen.

Volgens nieuwssite District8 hebben omstanders de brandweer gebeld. Die slaagde erin het schaap uit het water te halen. Het is niet duidelijk hoe het schaap in het water is beland. LEES OOK: Veel lammetjes geboren in Schipluiden: 'Een beetje een #metoo-verhaal'