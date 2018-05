Deel dit artikel:











Robin Haase verliest van Norrie in Estoril NK tennis: Robin Haase. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Robin Haase is uitgeschakeld in de eerste ronde van het graveltoernooi in de Portugese stad Estoril. De als zesde geplaatste Hagenaar verloor in drie sets van de Brit Cameron Norrie, de nummer 103 van de wereld. Norrie won de partij na bijna twee uur met 6-4, 3-6 en 6-3.

Haase kwam in de eerste set met 5-1 achter. Hij vocht zich nog knap terug tot 5-4, maar de set ging uiteindelijk toch naar Norrie. In het tweede bedrijf leek Haase orde op zaken te stellen. Hij won de set met 6-3, maar in de beslissende set liep Norrie weer uit naar 4-1. Toen slaagde Haase er niet in terug te komen. Hij werkte nog wel drie wedstrijdpunten weg, maar hij verloor de derde set uiteindelijk met 6-3.