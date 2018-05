Lucht geklaard: 'Dikke' vrijwilliger erepeleton Waalsdorpervlakte terug bij herdenking

DEN HAAG - 'Zand erover en klaar.' Dat is wat vrijwilliger Bas Jongeneel tegen Omroep West zegt naar aanleiding van het gesprek dat hij dinsdagavond heeft gevoerd met de voorzitter van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp. De Vereniging Erepeloton Waalsdorp raakte begin april in opspraak omdat het bestuur 'dikke' mensen wilde weigeren bij de erewacht.

Volgens Jongeneel is de kous volledig af. 'Ik heb alles uitgesproken met de voorzitter. De zaak is nu klaar'. Eerder benaderde hij zelf Omroep West zelf om zijn verhaal te doen, waarna er een hoop commotie ontstond.

Maar nu wil Jongeneel niet veel meer kwijt over de zaak. Wat er dinsdagavond besproken is tussen hem en het bestuur van de vereniging wil Jongeneel niet zeggen. Wel geeft aan volgend jaar gewoon weer aanwezig te zijn bij de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Het is nog niet bekend wat hij dan precies gaat doen.



Weigeren 'dikke' mensen

Aankomende vrijdag is Jongeneel niet bij de dodenherdenking. Hij benadrukt dat dit geheel zijn eigen keuze is. 'Ik ben er vrijdag niet bij en dat is mijn eigen keuze. Ik wil alles even laten rusten.'

De Vereniging Erepeloton Waalsdorp zou tijdens een ledenvergadering in maart hebben besloten om met mensen met een dikke buik een andere taak te geven. In de notulen van de vergadering staat: 'Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven.'



Toch welkom

Inmiddels heeft de vereniging afstand genomen van deze maatregel en is iedereen 'met het hart op de goede plaats' welkom om in de erewacht te staan, zo ook Jongeneel.

