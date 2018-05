Deel dit artikel:











Grote brand in Hazerswoude-Dorp: ramen en deuren dicht

HAZERSWOUDE-DORP - Aan de Jan van Goijenstraat in Hazerswoude-Dorp woedt woensdagochtend een grote brand. Volgens de brandweer gaat het om een boerderij of een schuur die in de brand staat. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand en of er slachtoffers zijn. Er zouden minstens zes brandweerauto's ter plaatse zijn.

De brandweer laat weten dat er een asbestdak aanwezig is op de locatie waar de brand woedt. Het is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het dak van één van de stallen zou volgens mediapartner Studio Alphen zijn ingestort. De koeien lopen in het weiland. De politie adviseert omwonenden in verband met de brand ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. De politie roept mensen ook op weg te blijven bij de brand. Studio Alphen meldt op Twitter dat er grote rookwolken in de omgeving te zien zijn.