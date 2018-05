'Verdachte dood Orlando Boldewijn liet hem aan zijn lot over'

DEN HAAG - De 27-jarige Hagenaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn, heeft tegen de politie verteld dat hij de jongen aan zijn lot heeft overgelaten. Dat zegt de oom van de 17-jarige Rotterdammer woensdag. De politie wil het verhaal niet bevestigen.

Volgens de oom heeft de verdachte tegenover de politie toegegeven dat hij op de avond dat Orlando verdween, 18 februari, een afspraakje met hem had op zijn vissersboot, in de Haagse wijk Ypenburg.

Na de afspraak zou hij Orlando aan land hebben gezet. De oom vertelt dat op camerabeelden van die avond te zien is dat Orlando daarna in de wijk rondloopt om vervolgens in het water te belanden.



'Hij sliep verder'

Volgens de verklaring van B. werd hij wakker van het geroep van Orlando, maar deed hij vervolgens niks om hem te helpen. De verdachte besloot om verder te slapen, aldus Orlando's oom.

Op 26 februari werd het lichaam van Orlando na een anonieme tip gevonden in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Hij was toen al meer dan een week vermist. De politie heeft zijn doodsoorzaak nog altijd niet bekend gemaakt. Alle scenario's staan nog open, dus ook de mogelijkheid dat Orlando's dood geen misdrijf was



'Gang van zaken frustrerend'

De 27-jarige verdachte werd op zondag 22 april aangehouden, maar kort daarna weer op vrijgelaten. De oom van Orlando noemt de hele gang van zaken: 'frustrerend'.

De politie laat weten dat het 'onderzoekt loopt' en dat ze verder niks kunnen zeggen over de zaak. De Hagenaar wordt verdacht van 'betrokkenheid bij de dood van'.De politie kon niet zeggen of dei verdenking inmiddels veranderd is, in 'het achterlaten in hulpeloze toestand', dat is ook strafbaar.

