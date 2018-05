'Ze takelen af en vormen een gevaar': Staatsbosbeheer kapt populieren

MAASLAND - Staatsbosbeheer begint eind mei met kapwerkzaamheden in recreatiegebied Het Kraaiennest bij De Lier. De populieren die in het gebied staan moeten worden gekapt vanwege hun leeftijd. De volgroeide bomen takelen flink af en kunnen een gevaar vormen voor de bezoekers van het gebied, omdat er spontaan takken naar beneden kunnen vallen.

De werkzaamheden nemen naar verwachting een aantal weken in beslag. Plaatselijk kan er overlast ontstaan, doordat de parkeerplaats aan de van der Houckweg wordt afgesloten. Ook kunnen fietspaden tijdelijk worden afgesloten.

De populier is een snelgroeiende boomsoort, waardoor deze vaak wordt aangeplant om snel een bos of bomenlaan van formaat te creëren. Doordat de soort snel groeit, is deze echter ook minder sterk dan bijvoorbeeld een eik, die dan ook meer tijd nodig heeft om tot hetzelfde formaat te groeien als een populier. Als een populier rond de 30 jaar is, komt de boom aan het einde van zijn levensfase en takelt de boom langzaam af.



Kans op vallende takken

De bomen in het Kraaiennest hebben die fase bereikt. Staatsbosbeheer heeft daarom in samenspraak met het Recreatieschap Midden Delfland besloten de populieren weg te halen.

Voorafgaande aan deze beslissing is uitvoerig overleg gepleegd met de gemeente Midden-Delfland, waar Het Kraaijennest officieel onder valt, de gemeente Westland en vogel- en natuurverenigingen.



Herinrichting

Met de verschillende partijen wordt nu nagedacht over de herinrichting van het Kraaiennest. Er worden weer bomen terug geplant, maar welke soort en hoe het gebied precies wordt ingericht is nu nog niet bekend. Het gebied zal in ieder geval zijn recreatieve functie voor de omgeving behouden.

De werkzaamheden zijn gepland tegen het einde van het broedseizoen. Werkzaamheden in het broedseizoen zijn niet wenselijk. Voorafgaand aan de kap wordt er nog een ecologisch onderzoek uitgevoerd.

LEES OOK: Gemeente gaat ondanks protest door met bomenkap in Oegstgeest