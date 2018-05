Plaatst ADO Den Haag zich voor de play-offs? Mis niets bij Omroep West!

DEN HAAG - Het is voor ADO Den Haag zondag de dag van de waarheid. Bij winst op Roda JC en gunstige uitslagen op andere eredivisievelden plaatst de Haagse ploeg zich voor de play-offs om Europees voetbal. Bij Omroep West hoef je zondag op radio, tv én internet niets te missen van alle verrichtingen.

Op 89.3 Radio West wordt er vanaf 14.00 uur in Radio West Sport vooruitgeblikt op het belangrijke duel. Om 14.30 uur schakelen we over naar Kerkrade, waar Jim van der Deijl samen met co-commentator Kevin Visser - oud-speler van ADO Den Haag - verslag doet van de wedstrijd tegen Roda JC.

Op TV West is er vanaf 16.05 uur een extra uitzending van TV West Sport te zien. In de studio schuiven twee gasten aan bij presentator Menno Tamming. Samen blikken ze terug op de wedstrijd en wordt er geschakeld met Kerkrade, waar zo snel mogelijk reacties gehaald worden. En we kijken hoe de wedstrijd door de supporters in Den Haag beleefd wordt. De uitzending duurt tot 17.00 uur en wordt zondagavond en maandag herhaald.



Online

Natuurlijk is alles rondom Roda JC - ADO Den Haag ook op de online kanalen van Omroep West te volgen. Op Twitter (@OmroepWestSport) wordt de wedstrijd van minuut tot minuut bijgehouden en is op de website alles te volgen via een liveblog.