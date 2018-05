Deel dit artikel:











IN BEELD: De mooiste foto's van een prachtige lentedag

REGIO - De weergoden voorspellen veel goeds voor komende week. De zon zal zich in ons land veel laten zien en ook de temperatuur gaat omhoog. Woensdag mochten we al een beetje proeven van het lenteweer en wij riepen op foto's van deze zonnige dag te sturen. De mooiste inzendingen hebben we op een rijtje gezet.

Heb jij een mooie weerfoto voor in onze weeruitzending, online of social media? Stuur dan jouw mooiste foto's op naar weer@omroepwest.nl. Foto 1: Carla Versteege, Noordwijk. Foto 2: Dirk van Egmond, Leiden. Foto 3: Jolanda Bakker, Zevenhuizen. Foto 4: Sjoerd Postma, Rijnsburg. Foto 5 en 6: Ton Wesselius, Rijpwetering. Foto 7: Ronald, Scheveningen. Foto 8: Henk Ruijl, Den Haag. Foto 9: Petra van Veen, Wassenaar. Foto 10: Lucie Ritter, Leiden.

Foto: Carla Versteege, Noordwijk

Foto: Dirk van Egmond, Leiden

Foto: Jolanda Bakker, Zevenhuizen

Foto: Sjoerd Postma, Rijnsburg

Foto: Ton Wesselius, Rijpwetering

Foto: Ton Wesselius, Rijpwetering

Foto: Ronald, Scheveningen

Foto: Henk Ruijl, Den Haag

Petra van Veen, Wassenaar

Foto: Lucie Ritter, Leiden