Dinsdag 8 mei in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 8 mei ziet u de volgende zaken:

- Met hulp van de caissière steelt een vrouw een dure drone bij de Mediamarkt in Den Haag. De caissière is inmiddels aangehouden, de andere vrouw wordt nog gezocht.

- Een winkeldief slaat maar liefst vijf keer toe bij filialen van Intertoys en Trekpleister in Zoetermeer. Hij gaat er vandoor met elektronisch speelgoed, drinkflessen voor baby's en Zwitsal producten.

- De politie in Gouda heeft bij een aangehouden verdachte twee sieraden aangetroffen. Mogelijk zijn die ergens gestolen. De vraag is van wie de sieraden zijn.

- Op de Franklinstraat in Den Haag heeft een schietincident plaatsgevonden. De recherche zoekt getuigen.

- Een licht dementerende meneer van 79 jaar is 850 euro kwijt geraakt aan een oplichter. Die was zogenaamd behulpzaam tijdens het pinnen bij een geldautomaat in Voorburg.

- Tot slot beelden van twee inbrekers die proberen binnen te komen bij twee huizen aan de Heereweg in Lisse.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.