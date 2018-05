Deel dit artikel:











Cosmetisch arts eist rectificatie van houder beautysalon Rijswijk Een cosmetisch arts in actie. Archieffoto: Bas Czerwinski/ANP

RIJSWIJK - Een cosmetisch arts uit Hilversum eist bij de Haagse rechtbank dat de eigenaar van beautysalon Bogar in Rijswijk uitlatingen over hem rectificeert. Op de website van de beautysalon en in een nieuwsbrief aan klanten zou de arts zijn zwart gemaakt met onterechte beschuldigingen.

De cosmetisch arts heeft ruim tien jaar gewerkt in salon Bogar in Rijswijk en heeft ook patiënten elders in het land. Hij kreeg met de exploitant van Bogar ruzie over het klantenbestand, waarna de samenwerking werd verbroken. Begin dit jaar verscheen er op de website van Bogar en in een nieuwsbrief aan klanten een tekst over het vertrek van de arts. Daarin werd geschreven dat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan gesjoemel met een patiëntendossier en dat hij slecht bereikbaar is voor patiënten die zijn zorg nodig hebben. Daarmee zou hij handelen in strijd met regels van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de arts raken de beschuldigingen van de beautyondernemer uit Rijswijk kant noch wal.



Reputatie 'Hier wordt moedwillig de reputatie van een arts helemaal afgebroken', zei de advocaat van de Hilversumse beautydokter woensdag bij de Haagse rechtbank. 'Voor de beschuldigingen is er geen enkele basis.' De cosmetische arts zou door de beschuldigingen veel klanten verloren hebben. 'De agenda van mijn cliënt is een stuk leger geworden', aldus de advocaat. Dit terwijl de cosmetisch arts onlangs juist nog een verlenging heeft gekregen van de beroepsvereniging voor zijn registratie. Ook de Inspectie zou een na een controle positief geweest zijn over de werkzaamheden van de Hilversumse arts.



Geen smaad De eigenaar van beautysalon uit Rijswijk hield zijn beschuldigingen tijdens het kort geding woensdag overeind. 'Er zijn geen onwaarheden geuit'. Volgens zijn advocaat is er in de teksten op internet en de nieuwsbrief daarom ook geen sprake van smaad. De beautysalon wilde aan haar klanten alleen maar uitleggen waarom de arts niet meer werkte bij Bogar. De schade die de cosmetische arts zou hebben opgelopen door de omstreden tekst, zou volgens de advocaat van de beautysalonhouder niet groot zijn. Het bericht op de website van Bogar is inmiddels verwijderd en op Google staan ook verdere geen negatieve berichten over de beautydokter uit Hilversum. De rechter doet op 17 mei uitspraak.