Asbest vrijgekomen bij brand in Hazerswoude-Dorp

Van de boerderij is weinig meer over (foto: Josh Walet/MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - Bij de brand in Hazerswoude-Dorp is woensdag asbest vrijgekomen. Dat bevestigt de brandweer tegenover Omroep West. Die kreeg een aantal verontruste telefoontjes, tot aan Alphen aan den Rijn toe.

'Er zat een asbestdak op het deel van de schuur dat in brand stond', vertelt woordvoerder Ton Koot. 'Delen daarvan zijn teruggevonden in de woonwijk die erachter ligt.'

Het gaat volgens hem om het gebied dat omsloten wordt door de Van Ostadetraat, de Pieter de Hooghstraat en de Dorpsstraat. Daar zijn asbestdeeltjes gevonden. 'Daarom is de afzetting ook verruimd', zegt Koot.



Het is asbest

Volgens de brandweerwoordvoerder is er inmiddels een asbestsaneringsbedrijf ter plaatse. 'Dat heeft bevestigd dat het asbest is.' Volgens de brandweer wordt er nu gekeken 'in welke mate het er ligt' en wanneer mensen weer terug kunnen naar hun woning.

Als er weinig asbest wordt gevonden moet er eerst opgeruimd worden. Maar als het meer is kunnen mensen wellicht voorlopig even niet terug naar huis.



Ramen en deuren dicht

Op de vraag wat mensen moeten doen die zich zorgen maken, antwoordt Koot: 'Houd ramen en deuren dicht. Het waait natuurlijk, dus zorg dat er geen asbest in je woning terechtkomt.'

Mensen die door de asbestdeeltjes zijn gelopen, moeten hun schoenen afspoelen en ze uit doen. 'Maar dat geldt alleen voor het gebied tussen de Van Ostadestraat, de Pieter de Hooghstraat en de Dorpsstraat', zegt de woordvoerder. 'Buiten dat gebied hoeven mensen

zich geen zorgen te maken.'



Brand meester

De brand is volgens Koot inmiddels onder controle. 'Het smeult wel nog hier en daar', zegt hij. 'We zijn druk bezig met nablussen. Er moet nog wat hooi uit elkaar getrokken worden om zo bij de diepere smeulhaarden te komen. Maar het sein brand meester is inmiddels gegeven.'

Abestdeeltjes inademen kan schadelijk zijn voor je gezondheid, vooral voor je longen. Op termijn kun je er long- of buikvlieskanker van krijgen.