Deel dit artikel:











'Haar en baard stonden in brand'; asbest vrijgekomen in Hazerswoude-Dorp Van de boerderij is weinig meer over (foto: Josh Walet/MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - Bij de brand in Hazerswoude-Dorp is woensdag asbest vrijgekomen. Het spul is in de omgeving van de uitgebrande koeienstal terecht gekomen. Aan het eind van de middag is begonnen met het opruimen van het spul. Zes mensen hebben bij de brand rook ingeademd en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

De gewonden hebben volgens een getuige de koeien uit de stal gedreven. De dieren bleven bijna allemaal ongedeerd, maar minstens één koe leek brandwonden te hebben. Eén van de zes moet volgens de getuige brandwonden hebben opgelopen: 'Het haar op zijn gezicht en zijn baard stonden in brand.'

Asbest in de omgeving 'Er zat een asbestdak op het deel van de schuur dat in brand stond', vertelt woordvoerder Ton Koot van de brandweer. 'Delen daarvan zijn teruggevonden in de woonwijk die erachter ligt.' Het gaat volgens hem om het gebied dat omsloten wordt door de Van Ostadetraat, de Pieter de Hooghstraat en de Dorpsstraat. Daar zijn asbestdeeltjes gevonden. Volgens de gemeente Alphen aan den Rijn is er gestart met het saneren van het asbest op stoepen en straten en paadjes naar woningen in het volgende gebied: Jan van Eycklaan - Ferdinand Bolstraat (inclusief Jacob Marisstraat) - Hobbemastraat. Mensen die in het afgezette gebied wonen krijgen ter plaatse, bij de rand van het afgezette gebied, instructies. Mensen buiten de afgezette gebieden kunnen hun huis weer in.

Ramen en deuren dicht Op de vraag wat mensen moeten doen die zich zorgen maken, antwoordt Koot: 'Houd ramen en deuren dicht. Het waait natuurlijk, dus zorg dat er geen asbest in je woning terechtkomt.' Mensen die door de asbestdeeltjes zijn gelopen, moeten hun schoenen afspoelen en ze uit doen. 'Maar dat geldt alleen voor het gebied tussen de Van Ostadestraat, de Pieter de Hooghstraat en de Dorpsstraat', zegt de woordvoerder. 'Buiten dat gebied hoeven mensen zich geen zorgen te maken.'

Brand meester De brand is volgens Koot inmiddels onder controle. 'Het smeult wel nog hier en daar', zegt hij. 'We zijn druk bezig met nablussen. Er moet nog wat hooi uit elkaar getrokken worden om zo bij de diepere smeulhaarden te komen. Maar het sein brand meester is inmiddels gegeven.' Abestdeeltjes inademen kan schadelijk zijn voor je gezondheid, vooral voor je longen. Op termijn kun je er long- of buikvlieskanker van krijgen.