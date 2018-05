Fietsers krijgen altijd voorrang op Alphense rotondes

ALPHEN AAN DEN RIJN - Geen twijfel meer over wie voorrang heeft op rotondes in Alphen aan den Rijn. Automobilisten moeten fietsers voortaan overal voor laten gaan. Dat nieuwe beleid wordt in de hele gemeente ingevoerd.

'We hadden in Alphen aan den Rijn een verschillend regime', legt wethouder Kees van Velzen (CDA) uit. 'Op de ene rotonde hadden fietsers voorrang en op de andere niet. Dat geeft onzekerheid.' De gemeenteraad drong er al langere tijd op aan om de rotondes aan te passen, zodat fietsers altijd voorrang hebben. 'Als je als bestuurder moet gaan nadenken: hoe zit het hier ook alweer? Dan kunnen daardoor ongelukken ontstaan. En dat willen we niet.'

Eén heldere regel dus in Alphen aan den Rijn: fietsers hebben voorrang. En daar is de Fietsersbond blij mee. 'De gemeente kiest duidelijk voor de fietser op dit punt', zegt Erik Bruin van de bond. 'Het zorgt voor uniformiteit op de rotondes. Automobilisten en fietsers weten dan gewoon waar ze aan toe zijn.' Alphen volgt hiermee een landelijk beleid.



Verkeersdruk

Wethouder Van Velzen zegt dat alleen de situatie van de rotonde op het Raoul Wallenbergplein in het centrum van Alphen niet wordt aangepast. 'Die heeft een enorme verkeersdruk. De brandweer zit er in de buurt, de bussen komen er langs.' Berekeningen zouden volgens hem uitwijzen dat alles vast komt te staan als de voorrangsregeling wordt veranderd. 'Dat kan niet vanwege de hulpdiensten en de bussen.'

Jammer, vindt de Fietsersbond. Bruin: 'We begrijpen de argumenten wel, maar daar zijn we het niet mee eens. Al moet ik er wel bij zeggen dat de situatie rond deze rotonde de laatste jaren wel verbeterd is.' De Fietsersbond had ook op het Raoul Wallenbergplein graag gezien dat fietsers voorrang zouden krijgen.



Werkzaamheden

Deze week wordt nog gewerkt aan de rotonde op het Europaplein, vlak naast de Euromarkt in de Alphense wijk Kerk en Zanen. Als die werkzaamheden klaar zijn, hebben fietsers dus bijna op elke rotonde voorrang.

