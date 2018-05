Deel dit artikel:











Bob de Jong aan de slag als coach Chinese schaatsers Bob de Jong met hoofdtrainster Wang Xiuli. | Foto: Twitter (@DeJongBob)

LEIMUIDEN - Bob de Jong blijft in Azië actief. De oud-schaatser uit Leimuiden heeft overeenstemming bereikt met de Chinese bond over een rol als assistent onder leiding van hoofdtrainster Wang Xiuli. De Jong gaat de Chinese rijders begeleiden in aanloop naar de Olympische Spelen van 2022 in Peking.

De Jong stopte in 2016 na een loopbaan van ruim twintig jaar met schaatsen op het hoogste niveau. Sinds vorig jaar mei fungeerde de 41-jarige vijfvoudig olympiër als assistent-bondscoach van de Zuid-Koreaanse schaatsploeg. Vorige week maakte hij, na redelijk succesvolle Spelen in Pyeongchang, bekend te vertrekken. In 2006 won De Jong in Turijn olympisch goud op de 10 kilometer. LEES OOK: Dolblije Bob de Jong laat Nederlanders schrikken bij massastart: 'Het was bijna knokken'