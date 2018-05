Alphense eist hond terug na uitzitten straf voor nepcollecte

ALPHEN AAN DEN RIJN - Naomi van der W. (37) uit Alphen aan den Rijn wil haar hond terug. De vrouw heeft een gevangenisstraf achter de rug, en hond Syco heeft zolang bij haar ex gewoond. Die wil de zeven jaar oude, grote Mastino Napoletano juist houden. 'Naomi is zo chaotisch, ze kon haar eigen kinderen niet opvoeden en de honden ook niet', zei de gedaagde ex woensdag tegen de kort gedingrechter.

De vrouw uit Alphen werd een dikke twee jaar geleden opgepakt omdat ze twee van haar kinderen (toen twaalf en veertien jaar oud) uit collecteren had gestuurd voor een sponsorloop die niet bestond. Het opgehaalde geld ging op aan het huishouden en brandstof voor de auto, zo achtte de rechtbank later bewezen. Ze kreeg uiteindelijk vijftien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De politie trof bij de huiszoeking indertijd 'een smerige bende' aan. In de woning lagen diverse braakselplakkaten met hondenbrokjes er in op de vloer en ook hondendiarree. Buiten in de achtertuin lagen niet minder dan 22 hondendrollen. Verder slingerde er scherp vuilnis door de tuin en lag er gebroken glas.



Hond Syco

Diverse honden, waaronder Syco, werden in beslag genomen. Haar kinderen werden uit huis geplaatst. Naomi, die destijds een hondenuitlaatservice runde, werd uiteindelijk vrijgesproken van dierenverwaarlozing. Ze was haar huis wel kwijtgeraakt vanwege grote schulden en kon in de gevangenis niet voor haar eigen hond Syco zorgen.

Daarom werd het dier door justitie in augustus 2016 teruggegeven aan een dochter van haar die inwoonde bij haar voormalige stiefvader, Naomi's ex. Die dochter kwam met Naomi's ex mee naar de rechtbank. Ze woont inmiddels in een woongroep, maar gaat nog steeds met de hond om. De ex heeft nu al weer een poosje de hoofdzorg voor het dier. Hij had begrepen dat hij Syco mocht houden: 'Als ik had geweten dat die hond weer terug zou moeten naar Naomi, had ik dit nooit op me genomen.'



'Ik vertrouw mijn moeder voor geen meter'

Naomi is weer vrij uit de gevangenis en heeft sinds een maand een eigen huurwoning. Ze zegt de hond te missen en eenzaam te zijn. Haar advocaat zegt dat ze ook op papier de rechtmatige eigenaar is. Als ze Syco weer terugkrijgt mag haar dochter het dier best af en toe lenen, zegt Naomi zelf.

'Hou op met liegen Naomi,' roept de ex. Naomi's dochter valt hem bij: 'Ik vertrouw mijn moeder voor geen meter,' vertelt ze de rechter. Dan richt ook zij zich rechtstreeks tot haar moeder: 'Pas probeerde je me aan het blowen te krijgen!' De stiefvader tegen de rechter: 'En ze is pas vijftien!'



Vaderlijk

'Als dat klopt: nooit aan beginnen hoor, dat blowen', waarschuwt de rechter het meisje vaderlijk. Over de hond beslist hij op 7 mei.