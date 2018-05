Talkshow FRITS! in het teken van het Eurovisie Songfestival

DEN HAAG - Het Eurovisie Songfestival barst de komende week weer los. Voor presentator Frits Huffnagel reden genoeg om samen met de winnares uit 1975 Getty Kaspers, oud-deelneemster Marga Bult en de Haagse zanger Mike Peterson alvast vooruit te blikken.

'Het Eurovisie Songfestival is een enorm circus, maar als ik terugkijk is het één van de hoogtepunten van mijn leven', vertelt zangeres Marga Bult in de talkshow FRITS! In 1987 deed ze mee aan het Songfestival. Met 83 punten bereikte ze de vijfde plaats en kreeg ze van de internationale pers de populariteitsprijs.

De tweede gast in de talkshow is Getty Kaspers. Zij is één van de vier winnaars die Nederland ooit heeft gekend op het Eurovisies Songfestival. Ze is de laatste die voor Nederland op de eerste plaats eindigde en dat deed zij met het nummer Ding-a-dong. 'Ik vind dat iemand anders al lang en breed had moeten winnen. Het was haast gelukt met The Common Linnets', vertelt ze in talkshow FRITS!

De rocker Waylon en zangeres Ilse de Lange vormden in 2014 The Common Linnets op het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen (Denemarken). Dit jaar staat Waylon alleen op het podium van het grootste muziekfestival van de wereld met het nummer, Outlaw in Em. Donderdag vertegenwoordigt hij Nederland in de tweede halve finale. Als het aan de Haagse Mike Peterson ligt, gaat Waylon winnen: 'Ik heb er een heel goed gevoel over, Waylon is een artiest met internationale allure en hij is een waanzinnig goede zanger.' Marga Bult denkt daar heel anders over, 'ik hoop maar dat hij in de top tien eindigt'.

Peterson verloor eind april de finale van Toppers Gezocht. Hoewel hij deze talentenjacht heeft verloren staat hij wel op het podium van de Toppers, tijdens de zogeheten halftime show. Daarnaast brengt hij medio mei zijn nieuwe single uit. Peterson zong na afloop van de show samen met Omroep West-coryfee Frits Huffnagel en de twee voormalig Songfestival-deelnemers de klassieker Ding-a-Dong.

Meer zien? Kijk dan zaterdag vanaf 20.00 uur naar weer een nieuwe aflevering van talkshow FRITS!