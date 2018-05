Voormalig ADO-speler Jerdy Schouten gaat van Telstar naar Excelsior

DEN HAAG - Voormalig ADO Den Haag-voetballer Jerdy Schouten is aangetrokken door Excelsior. De 21-jarige middenvelder staat momenteel onder contract bij Telstar. Hij tekent voor drie seizoenen bij de Rotterdamse eredivisieclub.

'Ik heb voor Excelsior gekozen vanwege de manier van voetballen en het feit dat het naar mijn idee een warme club is', legt de in Hellevoetsluis geboren groeibriljant uit. 'Ik had meer mogelijkheden, ook in de eredivisie, maar ik zie dit als een goede stap in mijn carrière.'

Schouten kent de club een beetje, omdat hij als kind een tijdje een seizoenkaart voor de Robin van Persie tribune heeft gehad. Dat kwam ook door Henk Schouten, de vorige week overleden oud-spits van Excelsior en Feyenoord. 'Hij was een oom van mijn vader en zodoende volgden wij de club. Excelsior probeert altijd te voetballen, maar daarbij kennen ze hun eigen plek. Die instelling spreekt mij ook aan.'

