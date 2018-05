Deel dit artikel:











Eritrese statushouders genieten als fietstaxichauffeur: 'Het zit in onze cultuur' Humanity Cab in Den Haag | Foto: Eritrea Fietst

DEN HAAG - 'Ik vind het leuk om te fietsen. Het zit in de cultuur van de Eritreeërs', zegt Yonas, één van de fietstaxichauffeurs van Humanity Cab. De fietstaxidienst in Den Haag heeft als doel Eritrese statushouders via de fiets een duurzame plek in de samenleving te geven.

'Humanity Cab is een project van Eritrea Fietst en wat wij willen is zoveel mogelijk Eritreeërs een plek geven in onze samenleving door iets wat ze echt mooi vinden en van houden. Dat is de fiets', zegt Paul Driest van Humanity Cab. Want hoe groot de verschillen misschien ook zijn tussen Eritreeërs en Nederlanders, één ding hebben ze gemeen, namelijk fietsen. Volgens Paul Driest komt dat omdat Eritrea vroeger een Italiaanse kolonie is geweest. 'Die Italianen hebben dat fietsen meegenomen. De wielrenners zijn echte nationale helden daar.'

Beter integreren Humanity Cab heeft twee fietstaxi's en tien chauffeurs. De chauffeurs hebben nu dus een baan en komen zo in contact met toeristen en Nederlanders, zodat ze beter kunnen integreren. 'Het is goed om onze Nederlandse taal te verbeteren', zegt Yonas. 'We ontmoeten mensen en dat vind ik leuk. Net als het contact met de collega's.' LEES OOK: Taxi nodig in Den Haag? Laat je brengen door fietsende statushouders uit Eritrea