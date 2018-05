'Theaterbroedplaats' in oude loods van De Appel

DEN HAAG - Den Haag krijgt er volgende maand een 'theaterbroedplaats' bij en wel op één van de plekken waar de anderhalf jaar geleden gesneuvelde theatergroep De Appel actief was: de voormalige Appelloods aan de rand van het Westduinpark. Er zijn voorstellingen te zien voor publiek, maar er kan ook worden geëxperimenteerd op theatergebied.

Dégradé, de onderneming van de voormalige De Appel-medewerkers David Geysen en Carl Beukman, heeft het initiatief genomen. De theaterbroedplaats presenteert na de opening in de loods, die Bureau Dégradé heet, onder meer Triptiek van de Macht, aangekondigd als 'artistieke analyse over de drie grootmachten: Rusland, de Verenigde Staten en Europa.'

Het drieluik omvat de voorstellingen 'Polonium 210' over Rusland, 'België' over de toekomst van Europa en 'Motel Detroit' over 'de krochten' van de Amerikaanse droom. Dégradé bracht Motel Detroit, België en Polonium 210 eerder als losse voorstellingen, maar toen was het al de bedoeling er een drieluik van te maken.



Gastsprekers

In juni zijn er ook gastsprekers in de loods: Amerika-kenner Willem Post, historicus en Europa-kenner Thomas von der Dunk en Rusland-kenner Pieter Waterdrinker. Geysen was acteur en regisseur bij De Appel, Beukman componist.

LEES OOK: