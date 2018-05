Brand laat Hazerswoude schrikken: 'Ik dacht dat ik moest vluchten'

Mannen in witte pakken verwijderen asbest na de brand in Hazerswoude-Dorp. (Foto: MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - 'Ik ben er wel een beetje van ontdaan', bekent Willem van der Holst in gesprek met Omroep West. De man uit Hazerswoude-Dorp zag woensdagochtend hoe de stal van een boerderij aan de Jan van Goijenstraat in vlammen opging.

Hoewel de brand niet eens zo dichtbij was, hield Van der Holst even zijn hart vast. 'Ik ben enorm geschrokken', vertelt hij. 'Ik kon niet direct inschatten welk huis of wat er in de fik stond. Dus ik ben als de wiedeweerga naar de rand van het dorp gegaan. En toen zag ik dat de boerderij in brand stond.'

Het lawaai van knetterende asbestplaten deed hem het ergste vermoeden. Tot zijn opluchting bleek ook zijn in de buurt wonende dochter niet getroffen door de brand. 'Ik zag één heel grote rookwolk en schrok me kapot', zegt een andere buurtgenote. 'Ik dacht dat ik moest vluchten. Achteraf, toen ik boven ging kijken, bleek het verder weg te zijn en dus mee te vallen.'



Voorzorgsmaatregelen

Straten werden afgesloten met linten. Beide dorpelingen volgden beschaafd het advies van de hulpdiensten op: houd ramen en deuren gesloten. Omdat er asbest is vrijgekomen, hebben ze zelfs nog extra voorzorgsmaatregelen genomen: 'Voeten vegen en de schoenen schoonmaken.'

Woensdagmiddag is begonnen met het opruimen van het asbest.