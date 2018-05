Deel dit artikel:











Schietpartij in Den Haag: 'Alsof ik in een film sta' Schietpartij in de Franklinstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Aan de Franklinstraat in Den Haag heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk. De politie bevestigt dat er meerdere schoten zijn gelost.

In de buurt waren volgens Omroep West-verslaggever Sander Knura zeker drie knallen te horen. Een deel van de straat is afgesloten bij het park De Verademing. Een getuige zag twee auto's na de schietpartij wegrijden. 'Iets dat op een Audi leek,' zei hij, 'en een kleine witte auto. Allebei reden een andere kant op.' Ook zag een getuige dat een groep mensen aan het ruziën was. Eén van hen zou met geweld in een auto zijn geduwd en meegenomen.

Boksschool Het schietincident gebeurde nagenoeg voor de deur bij boksschool Haagse Directe. 'Het is net alsof ik een film sta', zegt Mustafa Dahou, trainer bij de boksschool, in een reactie tegen Omroep West. Terwijl het buiten barstte van de politie en zelfs een helikopter circuleerde, hebben ze bij de boksschool in eerst instantie niets gemerkt van de schietpartij. Tot de vader van een bokser per ongeluk de deur open liet staan. 'Dat was echt even schrikken', aldus Dahou.