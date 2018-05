Over Oorlog Gesproken: 'Ik verzamel oude stemmen uit het verleden'

LEIDEN - Kunstenaar Pim van der Heiden legt de laatste hand aan zijn audio tentoonstelling ‘Over Oorlog Gesproken’. Twee jaar geleden is hij begonnen met het verzamelen van verhalen en herinneringen van Leidenaren die de oorlog nog hebben meegemaakt.

Hoe hebben de oorlogsjaren eigenlijk uitgepakt voor de Leidse bevolking? Pim van der Heiden stelde die vraag aan meer dan 50 Leidse ouderen en dat leverde honderd-en-een verhalen op. Hij werd een verzamelaar van oude stemmen, sprekend vanuit jeugdige perspectieven.

'Over Oorlog Gesproken' is een verhalende luistercentrale, waar bezoekers zich via bakelieten wandtelefoons met verschillende verhaallijnen kunnen laten doorverbinden. 'Ik ben in Leiden iemand tegen gekomen die bakelieten telefoons verzamelt,' vertelt Van der Heiden, 'ik zocht een vorm die zou passen bij het overdragen van de oorlogsverhalen. Zo'n telefoon hoort heel erg bij die generatie. En de telefoonman zat praktisch om de hoek en hij had nog veel bakelieten exemplaren die ik mocht gebruiken.’



Schrijnende verhalen

'Veel verhalen hebben mij echt aangegrepen, familieleden die nooit zijn terug gekeerd, gedeporteerde joden, dat zijn verhalen die heel schrijnend zijn.' Van der Heiden is na deze tentoonstelling nog niet klaar want hij wil een digitaal platform maken waar alle verhalen te beluisteren zijn. De tentoonstelling is vanaf 4 mei te zien en te beluisteren in de Leidse Stadsgehoorzaal.