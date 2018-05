Deel dit artikel:











ChristenUnie/SGP: pak racebaan Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade aan Aanrijding Waldeck Pyrmontkade (archief) - Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De ChristenUnie/SGP is het helemaal eens met de bewoners van de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in Den Haag. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen om de twee naast elkaar liggende wegen veiliger te maken. Vorige week vonden er in drie dagen twee ongelukken plaats. De bewoners maken zich al jarenlang zorgen over de verkeerssituatie. Zij willen dat de gemeente het verkeer veiliger maakt.

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is het met de bewoners eens: 'Ik geeft de bewoners groot gelijk. Ik fiets hier bijna dagelijks en dan valt het me altijd op hoe hard hier wordt gereden. Ik kan me goed voorstellen dat de ongelukken van afgelopen weekend voor de bewoners de druppels zijn geweest die de emmer deden overlopen. Er moet om te beginnen veel vaker op snelheid worden gecontroleerd.' Grinwis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Hierin wordt om duidelijke cijfers gevraagd over het aantal ongelukken van de afgelopen tien jaar en de boetes die in 2017 zijn uitgedeeld voor te hard rijden of door rood rijden. LEES OOK: Haagse buurt is ongelukken zat: 'Gemeente, haal de vaart eruit!'