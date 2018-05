West Wekker: Schietpartij in Den Haag en opnieuw gedoe muziekcafé Foots

REGIO - Goedemorgen! Terwijl jij gisteren avond lag te slapen of lekker op de bank aan het hangen was, is er weer genoeg gebeurd in de regio. Word daarom rustig wakker met onze West Wekker en je bent weer helemaal op de hoogte van het laatste nieuws.

1. Schietpartij in Den Haag: 'Alsof ik in een film sta'

Aan de Franklinstraat in Den Haag heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Of daarbij gewonden zijn gevallen, is nog niet duidelijk. Het schietincident gebeurde nagenoeg voor de deur bij boksschool Haagse Directe. 'Het is net alsof ik een film sta', zegt Mustafa Dahou, trainer bij de boksschool, in een reactie tegen Omroep West.

2. 'Mensen mijden muziekcafé Foots vanwege opgehangen camera'

Opnieuw gedoe om het muziekcafé Foots aan de Reinkenstraat in Den Haag. De eigenaresse van de zaak ligt overhoop met de nieuwe bovenbuurman, die zich beklaagt over de muziek uit het café. Laatste ontwikkeling: er hangt plotseling een camera boven het terras van de kroeg.

3. IN BEELD: De mooiste foto's van een prachtige lentedag

De weergoden voorspellen veel goeds voor komende week. De zon zal zich in ons land veel laten zien en ook de temperatuur gaat omhoog. Woensdag mochten we al een beetje proeven van het lenteweer en wij riepen op foto's van deze zonnige dag te sturen. De mooiste inzendingen hebben we op een rijtje gezet.

4. Over Oorlog Gesproken: 'Ik verzamel oude stemmen uit het verleden'

Kunstenaar Pim van der Heiden legt de laatste hand aan zijn audio tentoonstelling ‘Over Oorlog Gesproken’. Twee jaar geleden is hij begonnen met het verzamelen van verhalen en herinneringen van Leidenaren die de oorlog nog hebben meegemaakt.

5. ChristenUnie/SGP: pak racebaan Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade aan

De ChristenUnie/SGP is het helemaal eens met de bewoners van de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in Den Haag. De partij wil dat er snel maatregelen worden genomen om de twee naast elkaar liggende wegen veiliger te maken. Vorige week vonden er in drie dagen twee ongelukken plaats. De bewoners maken zich al jarenlang zorgen over de verkeerssituatie. Zij willen dat de gemeente het verkeer veiliger maakt.

6. 'Theaterbroedplaats' in oude loods van De Appel

Den Haag krijgt er volgende maand een 'theaterbroedplaats' bij en wel op één van de plekken waar de anderhalf jaar geleden gesneuvelde theatergroep De Appel actief was: de voormalige Appelloods aan de rand van het Westduinpark. Er zijn voorstellingen te zien voor publiek, maar er kan ook worden geëxperimenteerd op theatergebied.

Weer: Opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt ongeveer dertien graden.

Vanavond op TV West: Van De Kaart bij Soldaat van Oranje

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.

Deze week lopen Jet & co door Valkenburg. Zij starten op de Katwijkseweg in Wassenaar en eindigen in Het Dorpshuis in Valkenburg. Heel bijzonder: zij krijgen een uniek kijkje achter de schermen bij Soldaat van Oranje.