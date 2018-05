Deel dit artikel:











Na nachtvorst hogere temperaturen op komst Foto: Theo Westra

REGIO - De komende dagen loopt de temperatuur langzaam op. Vanaf vrijdag is de kou uit de lucht en gaat de zon flink schijnen. Maar eerst moeten we nog even doorbijten want volgens Omroep West weerman Huub Mizee daalt de temperatuur komende nacht omdat hij vrij helder is. Er is zelfs op veel plaatsen sprake van vorst aan de grond.

Vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog. Een hogedrukgebied boven de Oostzee en het noorden van Polen zorgt bij ons voor rustig weer met vrij veel zon. De temperatuur loopt daarbij op tot 16 of 17 graden. Zaterdag kan het plaatselijk zelfs 20 graden worden. Zondag zal het kwik nog iets hoger uitkomen en ook begin volgende week weet het zomerse weer zich volgens Huub Mizee te handhaven. LEES OOK: IN BEELD: De mooiste foto's van een prachtige lentedag