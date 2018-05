Deel dit artikel:











Hazerwoude-Dorp ruimt asbest op met stofzuigers Mannen in witte pakken verwijderen asbest na de brand in Hazerswoude-Dorp. (Foto: MediaTV) De noodverordening geldt voor het gearceerde gebied

HAZERSWOUDE-DORP - De bewoners van de huizen die woensdag werden ontruimd na de boerderijbrand in Hazerswoude-Dorp, zijn allemaal weer thuis. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Ze moeten zich wel aan strenge voorwaarden houden, omdat er asbest in hun woonwijk is gevonden na de brand. Het opruimen van de asbest gaat twee tot drie dagen duren.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Bij de brand in de stal van de boerderij raakten zes mensen gewond. Alle koeien konden op tijd wegkomen. Omwonenden van de Jan van Goijenstraat moesten ramen en deuren sluiten en sommigen moesten hun huis uit. Woensdagavond mocht iedereen weer terug naar huis, ook de mensen die asbest in hun tuin hebben. Bewoners van zo'n 70 huizen die dichtbij de afgebrande boerderij staan, moeten zich wel aan bepaalde hygiënevoorwaarden houden. Mensen moeten hun auto achterlaten bij de Ferdinand Bolstraat en vervolgens rechtstreeks naar hun woning lopen. 'Als ze thuis zijn trekken ze hun schoenen uit. Ze mogen de schoenen niet mee naar binnen nemen en moeten vervolgens hun handen wassen', zegt de brandweer tegen Studio Alphen.

Stofzuigers Het gebied waar asbest is gevonden wordt begrensd door de Jan van Eycklaan, de Hobbemastraat en de Ferdinand Bolstraat. Twintig saneerders gaan de wijk schoonmaken. Dat gaat twee tot drie dagen duren. 'Met stofzuigers worden stoepen, straten en tuinen schoongemaakt,' zegt de brandweer. Alle bewoners hebben een brief gekregen met informatie over de maatregelen. Asbest inademen kan schadelijk zijn voor je gezondheid, vooral voor je longen. Je kan er op termijn long- of buikvlieskanker van krijgen.