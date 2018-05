'Het zou mooi zijn als ADO een volwaardig eerste-elftalspeler uit China kan halen'

Van Lith is al een beetje gewend aan het leven in China. 'Ik woon in een expatwijk', begint hij. 'Ik heb een mooi appartement. Als ik niet hoef te werken, kan ik overal naar toe. Contact met mijn familie heb ik ook; via Skype of WeChat (Chinese WhatsApp red.). Daarnaast willen ze hier de Nederlandse manier van opleiden invoeren. Naast mij staat ook Jason Vermeer uit Rijswijk als techniektrainer onder contract en Patrick Ladru komt half mei als hoofd jeugdopleiding werken. Het bevalt me hier tot nu toe prima. Zowel het wonen als het werken op de club.'

Die club is dus Beijing Guoan. Geen kleine naam in het Chinese voetbal. De ploeg werd zesmaal landskampioen en won ook nog vier keer de nationale beker. In de huidige selectie van de Duitse coach Roger Schmidt zitten onder andere Jonathan Soriano, Cédric Bakambu en Renato Augusto (de reserve-aanvoerder van het Braziliaanse nationale elftal). Spelers die de Nederlandse top drie met geen mogelijkheid kan betalen.



Inhaalslag

'We zijn de grootste club van Beijing, een stad met 22 miljoen inwoners', zegt Van Lith. 'We zijn later dan andere clubs in handen gekomen van een commerciële partij en moeten dus een inhaalslag maken. Maar er zijn voldoende middelen beschikbaar.’

Van Lith is op het juiste moment zijn Aziatische avontuur aangegaan. De Chinese voetbalbond heeft de grote investeringen in buitenlandse topvoetballers aan banden gelegd. Chinese clubs kochten tot een jaar geleden enorm veel Europese toppers, maar dat is nu niet meer zo aantrekkelijk.



Dubbel belast

Transfers boven de zes miljoen worden namelijk dubbel belast. Als een Chinese club een speler van twintig miljoen koopt, dan moeten ze nog eens twintig miljoen aan de bond betalen. Daarnaast is het maximum aantal buitenlanders dat in de basis mag starten vastgesteld op drie en er moet minstens één speler van onder de 23 op het opstellingsformulier staan. Ruimte voor de jeugd dus.

Het geld dat de voetbalbond met de transfers binnenhaalt, vloeit door naar een ontwikkelingsfonds voor jeugdvoetbal. Geld voor de voetbaltalenten is er sowieso genoeg. Van Lith is dan ook in zijn nopjes in de Beijing. Enthousiast vertelt hij: 'We krijgen genoeg geld vanuit de club voor de jeugdopleiding. Dus we kunnen aan iets moois bouwen.'



'Anders kom je het zelf doen'

Daar begint het takenpakket van Van Lith. Er is geld voorradig, maar het moet met een juiste gedachte besteed worden. 'Ik ben hierheen gehaald om structuur aan de organisatie te geven', vertelt hij. 'Iedereen heeft hier een eigen toko waarover hij de leiding heeft en die beschermen ze goed. Ik moet ervoor zorgen dat ze naar elkaar luisteren en samenwerken. Sommigen gaan daar goed mee om, anderen wat minder.'

Hoe komt een grote club als Beijing Guoan bij de manager jeugdopleiding van ADO terecht? Het antwoord is volgens Van Lith 'simpel'. Om vervolgens uit te leggen: 'ADO en United Vansen werken natuurlijk al samen. Daardoor kon de zoon van Ming Li, een beroemde voetballer in China, naar de jeugdopleiding van ADO komen. Ming Li werd ondertussen algemeen directeur van Beijing Guoan. Met hem zat ik een paar keer te filosoferen hoe de jeugdopleiding van zijn club beter kon. Toen zei hij op een gegeven moment: 'anders kom je dat zelf doen'.'



Springplank

Van Lith is een echte ADO-man. Vaak spreekt hij nog over 'we' als hij op de Haagse club doelt. Zijn werkzaamheden in China kunnen voor de residentieclub een mooie springplank zijn om meer uit de Chinese contacten te halen. Van Lith wil dan ook graag iets betekenen voor ADO. Zo vertelt hij: 'Sam Li, de zoon van Ming Li voetbalt ondertussen al enkele jaren bij ADO en hij doet het goed ook. Bijzonder! Want zo vaak spelen Chinese jeugdspelers niet in Europa. Hij zit in ADO onder vijftien (O15) en die zijn op dit moment in China.'

O15 speelt drie wedstrijden in China en doet nog een aantal culturele trips. 'Ze gaan onder andere naar de Nederlandse ambassade, Chinese Muur en Verboden Stad', gaat Van Lith verder. 'Ze hebben al tegen Beijing Guoan O16 gespeeld. Dat werd 2-2. Het was een gelijkopgaand duel waarbij trainer Rick Hoogendorp Sam Li aanvoerder had gemaakt. In de toekomst zou het mooi zijn als ADO een volwaardig eerste-elftalspeler uit China kan halen.'

ADO O15 speelt een wedstrijd tegen Beijing Guoan O16 (foto: Paul van Lith)

Bureaucratie

Veel Nederlanders die werkzaam zijn in verre oorden gaan de KNVB steeds meer waarderen. Van Lith is daarop geen uitzondering. 'We hebben alleen al in Beijing te maken met vijf verschillende voetbalbonden', zegt hij met wat lichte verbazing. 'Dan kun je niet zomaar even een talentendag plannen of makkelijk scouten.'

'Ze veranderen ook telkens dagen en tijden van wedstrijden. Het programma van ADO O15 is daarom een paar keer omgegooid omdat de tegenstanders weer een andere speeldag kregen voor de competitie. Maar, als er een datum vaststaat, dan kun je hem als club niet meer laten veranderen. Daar is soms lastig mee te werken, maar het moet maar. Ik heb er begrip voor.'



Uitdaging

Ook zijn de Chinese voetballertjes heel anders dan de Nederlandse spelers. Beijing Guoan wil met de Nederlandse enclave meer creativiteit toevoegen. Van Lith ziet daar een uitdaging in: 'Tactisch zijn ze in Nederland sterker. Daarnaast hebben Nederlandse jongens meer een eigen willetje. Hier volgen ze alles op wat ze verteld wordt waardoor ze vooral gaan passen. De creativiteit zijn ze verleerd. Er zijn op het veld dan ook weinig één-tegen-één duels. We proberen wel dat soort spelers te zoeken. Dus als er in China één is dan mag hij gelijk naar ons komen.'

ADO O15 bezoekt de Chinese Muur (foto: Paul van Lith)

ADO O15 is nog tot en met 6 mei in China. Tijdens het reisavontuur bezochten de jeugdtalenten ook een wedstrijd van het eerste elftal van Beijing Guoan. Bij tegenstander Guizhou Hengfeng Zhicheng F.C. stond oud ADO-speler Tjaronn Chery op het veld. Na de wedstrijd volgde een ontmoeting met de middenvelder.



Tweeduizend kilometer

Chery moest voor deze uitwedstrijd tweeduizend kilometer afleggen. 'Dat gebeurt sinds kort ook bij de jeugd', zegt Van Lith. 'Vanaf onder 13 is er een nationale jeugdcompetitie. Die spelers hoeven nog niet zo ver te reizen. Maar ons elftal van onder negentien moet het hele land door. Die zijn dan wel drie dagen onderweg voor een uitwedstrijd. Dat is wat anders dan drie uur in de bus naar MVV.'