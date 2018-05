Deel dit artikel:











Inbreker aangehouden na zoektocht in Nieuwkoop

NIEUWKOOP - Een 25-jarige inwoner van Alphen aan den Rijn is donderdagochtend vroeg aangehouden tijdens een zoektocht door de politie na een inbraak in een huis in Nieuwkoop.

Na een melding van een inbraak in een woning in de Dorpsstraat werd met hulp van een speurhond en een politiehelikopter een zoektocht gestart. In een achtertuin werd de 25-jarige man aangehouden. Op de nabijgelegen Nieuwkoopse plassen werd met meerdere boten naar een eventuele tweede dader gezocht, maar die is niet gevonden.